«Дочь хочет засадить меня в тюрьму». Ирина Костылева — о публикации фото побоев фигуристки

Мама российской фигуристки Елены Костылевой — Ирина высказалась о публикации кадров с побоями, которые, предположительно, спортсменке нанесла её мать. Она отметила, что согласием на обнародование этих фотографий её дочь хочет привлечь Ирину к ответственности. Костылева-старшая также отметила, что ждёт ухудшения результатов 14-летней фигуристки.

«Снять побои и написать заяву против собственного ребёнка? Я пока этого не сделала. Но дочь Елена дала согласие на публикацию кадров в Интернете… И хочет засадить меня в тюрьму по просьбе её тренера… Ну, если хочет распрощаться со своей спортивной карьерой? Велком. Умываю руки. Ждëм провала по всём позициям. Сколько можно бороться за неë, если она сама себя сливает? Теперь запасаемся попкорном и ждëм позора», — написала Ирина Костылева в своём телеграм-канале.

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором, предположительно, Ирина бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Рудковская затем также поделилась в социальных сетях кадрами, на которых у спортсменки видны ссадины.