Чат телеграм-канала матери фигуристки Елены Костылевой заблокировали

Чат телеграм-канала Ирины Костылевой, матери 14-летней фигуристки Елены Костылевой, заблокировали. Перед блокировкой на канал было подписано более 3 тыс. пользователей.

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно Ирина бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Рудковская затем также поделилась в социальных сетях кадрами, на которых у спортсменки видны ссадины.

Евгений Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.