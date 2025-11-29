Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Вся эта история напоминает мне «Дом‑2». Леонова — о ситуации с мамой Костылевой

«Вся эта история напоминает мне «Дом‑2». Леонова — о ситуации с мамой Костылевой
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира (2012) по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, что ситуация с мамой фигуристки Елены Костылевой напоминает ей реалити-шоу «Дом-2».

«Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу «Дом‑2». Очень не хотелось бы, чтобы репутация Евгения и его школы пострадала в связи с этими событиями. Мне очень жаль Лену», — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно Ирина бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Рудковская затем также поделилась в социальных сетях кадрами, на которых у спортсменки видны ссадины.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android