«Вся эта история напоминает мне «Дом‑2». Леонова — о ситуации с мамой Костылевой

Серебряный призёр чемпионата мира (2012) по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, что ситуация с мамой фигуристки Елены Костылевой напоминает ей реалити-шоу «Дом-2».

«Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу «Дом‑2». Очень не хотелось бы, чтобы репутация Евгения и его школы пострадала в связи с этими событиями. Мне очень жаль Лену», — приводит слова Леоновой «Матч ТВ».

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно Ирина бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Рудковская затем также поделилась в социальных сетях кадрами, на которых у спортсменки видны ссадины.