Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не всё получилось так, как планировал». Мозалёв подвёл итоги Гран-при России

«Не всё получилось так, как планировал». Мозалёв подвёл итоги Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв подвёл итоги своих результатов на Гран-при России.

«Гран-при в Омске — всё. Вот и подошли к концу этапы Гран-при и первые старты этого сезона. К сожалению, не всё получилось так, как планировал, и я не смог показать тот уровень подготовки, на который способен. Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт.

Я хочу сказать большое спасибо своей семье и друзьям — за веру и заботу. Тренерскому штабу Team Tutberidze — за подготовку и всю проделанную работу. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам: тем, кто приходит на трибуны, пишет тёплые слова и многие годы просто поддерживают меня. Это очень важно и ценно. Надеюсь, что смогу порадовать вас своими следующими прокатами и выступлениями. Традиционно — работаем дальше», — написал Мозалёв на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!
На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android