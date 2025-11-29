«Не всё получилось так, как планировал». Мозалёв подвёл итоги Гран-при России

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв подвёл итоги своих результатов на Гран-при России.

«Гран-при в Омске — всё. Вот и подошли к концу этапы Гран-при и первые старты этого сезона. К сожалению, не всё получилось так, как планировал, и я не смог показать тот уровень подготовки, на который способен. Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт.

Я хочу сказать большое спасибо своей семье и друзьям — за веру и заботу. Тренерскому штабу Team Tutberidze — за подготовку и всю проделанную работу. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам: тем, кто приходит на трибуны, пишет тёплые слова и многие годы просто поддерживают меня. Это очень важно и ценно. Надеюсь, что смогу порадовать вас своими следующими прокатами и выступлениями. Традиционно — работаем дальше», — написал Мозалёв на своей странице в социальных сетях.