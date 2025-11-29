Тарасова: если соглашаться на олимпийское перемирие, то надо ехать на ОИ в полном составе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможности соглашения Российской Федерации на олимпийское перемирие. Ранее соответствующую резолюцию приняла Генеральная ассамблея ООН, которая выступила за прекращение всех конфликтов на время Игр-2026, которые пройдут в Милане (Италия).

«Олимпийское перемирие? Вообще, соглашаются все, мы что исключение? Так было всегда. Это перемирие уже сто лет как существует на период Олимпийских игр. Если мы соглашаемся, значит, наша команда должна поехать в полном составе. А чего соглашаться, если наша команда не поедет? Должен быть результат этого соглашения, а он может быть сразу, если наша команда поедет на Олимпиаду. Что это за перемирие, если наши останутся дома?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Российские фигуристы примут участие в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в мужском и женском одиночном катании. У мужчин квоту на участие завоевал Пётр Гуменник, а у женщин — Аделия Петросян. Фигуристы будут принимать участие в олимпийском турнире в нейтральном статусе.