«Любые комментарии излишне!» Плющенко — о разоблачающих Ирину Костылеву видео

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал видео, на котором мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой — Ирина, предположительно, бьёт её в живот. Ранее кадрами жена Плющенко известный продюсер Яна Рудковская поделилась со своими подписчиками.

«Когда любые комментарии излишне!!!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Ранее Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.

Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.