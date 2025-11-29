Плющенко: после каждого унижения и избиения Костылева выходила на лёд и пахала

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал появившуюся информацию, что мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина бьёт свою дочь. Ранее кадрами того, что женщина бьёт девочку в живот, поделилась жена Плющенко известный продюсер Яна Рудковская.

«Яна, конечно, долго держалась. Ещё раз. Мы (весь наш штаб), полиция, опека, инспекция по делам несовершеннолетних больше года пытались в интересах Лены вразумить маму, но после очередного избиения 24 ноября мы уже все взвыли! Честно говоря, я не встречал более сильной девочки. После каждого унижения и избиения она выходила на лёд и пахала. А маме давала шанс за шансом на исправление! И мы давали! Увы, не помогло», — написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

Ранее Евгений Плющенко в своём телеграм-канале рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.

Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.