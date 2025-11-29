Роднина — о потенциале Петросян: он есть у каждого, дальше вопрос его реализации

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о потенциале российской фигуристки Аделии Петросян.

— Есть ли личности среди наших современных фигуристов?

— Считаю, любой, кто выходит на старт, — это личность. Но личность и способности спортсмена — это разные вещи.

Петросян? Мы её видели на трёх более-менее важных соревнованиях: первенство России, Гран-при и отборочный этап, куда она была первый раз допущена. Мы увидели её возможности как спортсмена.

— Видите ли вы в ней потенциал, что она способна стать масштабной личностью?

— Потенциал есть у каждого, а дальше идёт вопрос реализации, – приводит слова Родниной Sport24.