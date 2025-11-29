Роднина ответила, существует ли кризис в женском одиночном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, существует ли кризис в современном российском фигурном катании, отметив, что на это может влиять количество соревнований.

— На ваш взгляд, нет ли у нас в женском одиночном катании кризиса? Потому что раньше у нас были Загитова, Медведева, Валиева, Щербакова, и их можно назвать масштабными личностями, а сейчас таких людей меньше.

— Я бы назвала их хорошими спортсменами. Они были способными и успешными. Меньше ли сейчас таких? Сейчас и соревнований меньше, поэтому и меньше возможностей себя проявить, – приводит слова Родниной Sport24.