Григорьева и Артющенко рассказали, за кем следят из зарубежных танцоров на льду

Российские фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, кто из спортсменов импонирует им на международной арене.

– Следите ли вы за тем, что происходит на международной арене?

Евгений: Мы с Василисой постоянно смотрим и обсуждаем буквально каждый этап Гран-при – как российский, так и международный. Возможно, какие-то пары из международных мы упускаем. Мне кажется, что на российском уровне мы плюс-минус знаем всех, потому что каждый раз пересекаемся, тренируемся с ребятами на тех же Гран-при или на прокатах. Почти все программы видели, знаем.

Международные старты тоже стараемся не пропускать. Буквально в субботу смотрели Finlandia Trophy. На международном уровне очень многие пары понравились в этом сезоне. Даже те, кто буквально недавно вышел из юниоров, удивляли. Мне кажется, те же [Уна и Гейдж] Брауны, мне очень понравился их произвольный танец. Чехи Ташлеровы тоже, они отличаются мощным и сильным катанием. Если брать уже топов, понятно, что вернувшегося Гийома Сизерона выносим за скобки, потому что это что-то невероятное.

– Как вам возвращение Сизерона с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри?

Евгений: Я считаю, что это всегда круто. В целом не ощущается, что это прокат. У них это выглядит не как какой-то акробатический или энергозатратный танец, это выглядит как полноценное произведение искусства, не побоюсь этого слова. Они настолько растворены друг в друге, настолько они чувствуют каждое движение, что тоже удивительно, учитывая, что они катаются практически ни о чём вместе друг с другом.

Они, конечно, оба профессионалы, у них по отдельности были серьёзные титулы. Его нынешняя партнёрша тоже очень хорошо каталась на серьёзном уровне. Поэтому, наверное, когда два таких профессионала уже встают в пару, у них скатывание проходит более плавно, мягко и быстро, чем у других.

– Можете ещё кого-то отметить из топов?

Евгений: Мне очень понравился в этом сезоне Вадим Колесник. Это было что-то невероятное. Я посмотрел первый раз их с Эмилеа Зингас ещё на предыдущем этапе Гран-при. Для меня они на фоне всех существенно выделялись в ритмическом танце, потом я посмотрел произвольный танец, он понравился мне ещё больше. Настолько у них всё выверено, параллельно, без лишней грязи. И музыка понравилась: вроде бы и привычная классическая, но они добавили туда каких-то своих акцентов, и это сильно заиграло в их пользу.

Василиса: Мне понравился Сизерон с новой партнёршей, очень нравятся Оливия Смарт и Тим Дик, особенно их произвольный танец. Они усовершенствовали свою вторую «Дюну», появилось много новых находок. Смотрится тоже как танец, а не как прокат с элементами. Нравится Вадим Колесник с его партнёршей. А ещё я очень люблю британцев! Фир и Гибсон мне симпатичны, уже не первый сезон у них прекрасные постановки, — приводит слова фигуристов Sport24.