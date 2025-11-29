Скидки
Фигурное катание

Чемпионат России — 2026 по прыжкам пройдёт в Москве на «Навка Арене» — источник

Чемпионат России — 2026 по прыжкам пройдёт в Москве на «Навка Арене» — источник
Чемпионат России по прыжкам в текущем сезоне пройдёт в Москве. Он состоится 17 и 18 января на «Навка Арене». Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Чемпионат России по прыжкам является относительно молодым турниром и пройдёт в четвёртый раз. Некоторое время он проходил в рамках Кубка Первого канала, а как отдельное соревнование впервые состоялся в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге.

Турнир проходит в два дня — состязания проводятся в личном (среди мужчин, женщин и спортивных пар) и командном зачётах. Окончательный регламент турнира и список участников в этом сезоне пока неизвестны.

В разные годы чемпионами России по прыжкам у мужчин становились Григорий Фёдоров, Николай Угожаев, Арсений Федотов, у женщин — Камила Валиева, Маргарита Базылюк, Аделия Петросян. В парном катании титул победителей завоёвывали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

