Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Комментатор Александр Гришин был посмертно удостоен премии «Голос спорта»

Комментатор Александр Гришин был посмертно удостоен премии «Голос спорта»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор и журналист Александр Гришин был посмертно удостоен премии «Голос спорта», которую присуждает Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК). Памятную статуэтку во время церемонии награждения вдове Александра Гришина Анастасии вручил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Гришин скончался в августе этого года, попав под поезд. Ему было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004-го по 2015-й Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 года по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

Материалы по теме
Тот, кто тихо жалел и защищал фигуристов. Почему Гришина никто не сможет заменить?
Тот, кто тихо жалел и защищал фигуристов. Почему Гришина никто не сможет заменить?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android