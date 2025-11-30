Комментатор Александр Гришин был посмертно удостоен премии «Голос спорта»

Спортивный комментатор и журналист Александр Гришин был посмертно удостоен премии «Голос спорта», которую присуждает Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК). Памятную статуэтку во время церемонии награждения вдове Александра Гришина Анастасии вручил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Гришин скончался в августе этого года, попав под поезд. Ему было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004-го по 2015-й Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 года по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.