Фигурное катание

Мишина — о Костылевой: федерация знает, насколько её полномочия могут действовать тут

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировал появившуюся информацию, что мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина бьёт свою дочь. Ранее кадрами того, что женщина бьёт девочку в живот, поделилась жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко известный продюсер Яна Рудковская.

«Бить детей нельзя, это однозначный вердикт. Никому – ни мамам, ни тренерам, ни другим взрослым. Это всё ужасно и должно разрешиться как можно быстрее, потому что девочка страдает и совершенно непонятно, к чему всё это приводит. Лена состоит в сборной команде нашей страны, поэтому думаю, и в ФФКР, и Плющенко [как тренер] разберутся, будут консультироваться с юристами. Думаю, в федерации знают, насколько их полномочия могут действовать тут», – приводит слова Мишиной «Абзац».

