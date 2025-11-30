Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мама Костылевой: Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря уважения

Мама Костылевой: Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря уважения
Аудио-версия:
Комментарии

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина выступила с новым заявлением по ситуации с её дочерью. Она заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, у которого занимается её ребёнок, подорвал авторитет мамы в глазах девочки своими высказываниями.

«На Лену я даже голос не могу повысить последний год. Хотя вы уже поняли, что Лена не ангел. И она такой была всегда. Её в детстве все принимали за мальчика. По поведению и повадкам. А вы заметили, что её друзья – это только мальчики? И мальчики только отчаянные. С ботаниками она не дружит.

Но для спорта это то, что нужно. Поэтому мы с папой не меняли русло её поведения. И всё было очень хорошо. До последнего сезона. Когда её тренер Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы и папы тоже (это ещё впереди). Сначала я этому не противилась. А теперь думаю, зря. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери.

Лена моя дочь. Я не продаю её за домик у пруда и бесплатный лёд. А больше, чем перечисленные пункты, мы не увидели в этом сезоне. Работы со спортсменкой не было. Только травмы. Всё больше осознаю правильность моего решения тогда, год назад. Контракт в таком варианте, который нам предоставила с мужем академия «Ангелы Плющенко», не подписываю. Чего бы это мне ни стоило. В рабство своего ребенка не отдаю», – написала Ирина Костылева на личной странице в социальных сетях.

Ранее Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью.

Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.

Материалы по теме
Мишина — о Костылевой: федерация знает, насколько её полномочия могут действовать тут
Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android