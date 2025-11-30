Мама Костылевой: Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы. Произошла потеря уважения

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина выступила с новым заявлением по ситуации с её дочерью. Она заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, у которого занимается её ребёнок, подорвал авторитет мамы в глазах девочки своими высказываниями.

«На Лену я даже голос не могу повысить последний год. Хотя вы уже поняли, что Лена не ангел. И она такой была всегда. Её в детстве все принимали за мальчика. По поведению и повадкам. А вы заметили, что её друзья – это только мальчики? И мальчики только отчаянные. С ботаниками она не дружит.

Но для спорта это то, что нужно. Поэтому мы с папой не меняли русло её поведения. И всё было очень хорошо. До последнего сезона. Когда её тренер Плющенко обнулил в глазах Лены авторитет мамы и папы тоже (это ещё впереди). Сначала я этому не противилась. А теперь думаю, зря. Произошла потеря дочери. Потеря уважения и любви дочери к матери.

Лена моя дочь. Я не продаю её за домик у пруда и бесплатный лёд. А больше, чем перечисленные пункты, мы не увидели в этом сезоне. Работы со спортсменкой не было. Только травмы. Всё больше осознаю правильность моего решения тогда, год назад. Контракт в таком варианте, который нам предоставила с мужем академия «Ангелы Плющенко», не подписываю. Чего бы это мне ни стоило. В рабство своего ребенка не отдаю», – написала Ирина Костылева на личной странице в социальных сетях.

Ранее Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью.

Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.