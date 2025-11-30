Скидки
Фигурное катание

Роднина: в футболе больше всего проблем, поэтому там и ввели Fan ID на постоянной основе

Роднина: в футболе больше всего проблем, поэтому там и ввели Fan ID на постоянной основе
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможности внедрения системы паспорта болельщика в других видах спорта. Сейчас она активно применяется в футболе. Без Fan ID нельзя посещать матчи Российской Премьер-Лиги.

«Эта идея Дегтярёва наверняка чем-то обоснована. Пока он ничего плохого не предлагал. Я не знаю какие-либо решения Дегтярёва, которые нанесли бы ущерб. А чего вас так раздражает паспорт болельщика? На футболе – одни болельщики, в других видах спорта – другие. Не думаю, что на фигурное катание и футбол ходит один и тот же болельщик. На хоккей и фигурное катание — ещё возможно.

Мне кажется, ничего страшного нет в том, чтобы Fan ID появился и в других видах спорта. Паспорт болельщика есть везде на крупных турнирах, на Олимпийских играх. Я не понимаю, чего это наш народ так возмутился? А вы, журналисты, помогли раскрутить эту тему. Нужно дождаться перехода от слов к делу. У нас же в стране далеко не все стадионы оборудованы соответствующими современными системами. Просто в футболе больше всего было проблем, поэтому там и ввели Fan ID на постоянной основе», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

