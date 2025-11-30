Депутат Госдумы — о Костылевой и Плющенко: мы не должны занимать ничью позицию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал скандальную ситуацию вокруг двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и Ирины Костылевой, матери его ученицы Елены Костылевой.

«Позиция простая: я думаю, инцидент уже вышел за рамки обычного бытового конфликта. Знаю, что и служба опеки занимается этим вопросом, и компетентные органы проводят проверку. Поэтому всё должно происходить в рамках закона.

Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования. И в ближайшее время мы поймём, что действительно произошло там. Но то, что факты насилия над ребёнком есть, это мы с вами видим. Поэтому сейчас оценку этого инцидента должны дать компетентные органы и тогда приниматься решения.

Но самое главное — мы должны защитить ребёнка от насильственных действий. Неважно, это на улице произошло, дома или на спортивном комплексе. Все дети должны быть под защитой, государства в том числе», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Ранее Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью.

Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.