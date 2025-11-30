Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина допустила, что российские спортсмены вернутся с ОИ-2026 без единой медали

Роднина допустила, что российские спортсмены вернутся с ОИ-2026 без единой медали
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала достаточно возможной ситуацию, при которой российские спортсмены вернутся с Олимпийских игр — 2026 без единой медали.

«Это вполне может произойти. Наших спортсменов будет мало, лучшие в своих видах спорта вряд ли будут допущены. Нет командных видов, где мы традиционно сильны. Надо ехать, соперничать, как иначе. Идти против шерсти всегда нелегко, но от этого пройденного пути и получаешь настоящее удовлетворение. Многие иностранцы не хотят нашего возвращения, в том числе поэтому и надо ехать. Своим выступлением можно гордиться, даже если не завоевал медаль», — приводит слова Родниной Odds.ru.

На Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе в одиночном катании фигурного катания точно выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Соревнования в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
«Мы должны были выступать большой командой». Тарасова — о россиянах на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android