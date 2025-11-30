Евгения Медведева опубликовала пост в честь дня рождения своего молодого человека

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева опубликовала пост, где поздравила своего молодого человека, танцора Ильдара Гайнутдинова, с днём рождения. 30 ноября Гайнутдинову исполнилось 25 лет.

«С днём рождения, моя душа», — написала Медведева под публикацией в своём телеграм-канале.

Ранее фигуристка получила предложение руки и сердца от Ильдара Гайнутдинова. Фигуристка сообщила об этом у себя на странице в соцсети, опубликовав видео.

Пара состоит в отношениях с 2024 года, фигуристка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы». Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.