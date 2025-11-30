Фигурист Галлямов: Соболев — самый артистичный в «Зените», потому что часто падает

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) и чемпион мира по фигурному катанию в спортивных парах Александр Галлямов перед матчем Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» ответил на вопрос, кого из футболистов сине-бело-голубых можно назвать самым артистичным.

«Самый артистичный в «Зените»? Если говорим об артистизме и хореографии, то давайте назову Соболева. Потому что он часто падает? Именно. Ну это тоже надо уметь делать. В фигурном катании у нас ещё за это дедакшены могут быть, если как-то не так упадёшь», — сказал Галлямов в эфире «Матч ТВ».

Галлямов известен также тем, что является активным болельщиком санкт-петербургского клуба.