Галлямов — о футболе: в соревновательный сезон нужно искать время, чтобы так отдохнуть

Галлямов — о футболе: в соревновательный сезон нужно искать время, чтобы так отдохнуть
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) и чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал, что для него походы на футбольные матчи — это всегда праздник.

«Появиться на «Газпром Арене» — это всегда праздник. Я всегда кайфую, когда прихожу на футбол. Особенно когда идёт плотный соревновательный сезон и нужно действительно прямо искать время, чтобы так отдохнуть. Так что выход на стадион — это для меня отдых», — сказал Галлямов в эфире «Матч ТВ».

Александр Галлямов является активным болельщиком санкт-петербургского «Зенита».

