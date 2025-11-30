Галлямов — о Соболеве вне старта «Зенита»: куда обижаться? Это не дворовой футбол

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) и чемпион мира по фигурному катанию в спортивных парах Александр Галлямов прокомментировал отсутствие в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева на матч чемпионата России с казанским «Рубином». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.

«Надо мотивировать себя, чтобы тренер ставил в состав. Куда обижаться? Это не дворовой футбол. Тут нельзя обижаться. Тут всё должно быть заточено под результат», — сказал Галлямов в эфире «Матч ТВ».

Галлямов известен также тем, что является активным болельщиком санкт-петербургского клуба.