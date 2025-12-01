Скидки
Николай Мемола заявил о краже неизвестными его коньков и костюма к короткой программе

Итальянский фигурист Николай Мемола сообщил у себя на странице в соцсети, что неизвестные украли у него из машины коньки и костюм к короткой программе, пока он проходил обследование в больнице.

«Привет, ребята! Небольшое обновление по поводу вчерашнего дня. В короткой программе после довольно сильного падения с четверного лутца я попытался продолжить выступление, но после того, как приземлил тройной аксель, почувствовал, что у меня что-то с тазом. Я решил не рисковать, поэтому мне пришлось сняться с соревнований.

Врачи предложили сделать рентген, чтобы убедиться, что не произошло ничего серьёзного, поэтому я поехал в отделение неотложной помощи в Турине – то, которое специализируется на травмах костей.

К сожалению, пока я ждал результатов обследования, кто-то вскрыл мою машину и украл мой багаж вместе с коньками и костюмом для короткой программы. Завтра я сделаю МРТ, чтобы более чётко представлять ситуацию. Спасибо вам за добрые сообщения, за то, что проявили интерес. Я сейчас, наверное, пойду в церковь, лол», — написал Мемола у себя на странице в соцсети.

Пятикратная чемпионка Европы Сурия Бонали лишилась медалей из-за ограбления дома
