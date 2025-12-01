Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Какая мерзость!» Плющенко ответил маме Костылевой, пожелавшей дочери провала

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на пост мамы фигуристки Елены Костылевой, которая написала, что хочет увидеть провал собственной дочери.

«Господи, какая же мерзость! Друзья прислали! Пожелание от мамы своей талантливой дочери Лене в День Матери!» — написал Плющенко на личной странице в телеграм-канале.

Ранее Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.

