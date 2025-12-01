Роднина — о блокировке WhatsApp*: учили, что нужно жить по правилам, а не как хочется

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение по поводу блокировки мессенджера WhatsApp* (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России) в России.

«Блокировка WhatsApp* в России? Он и так в последнее время работал не очень. Когда отъезжаешь от Москвы, начинаются проблемы. Каждое такое решение всегда чем-то аргументировано. Они не соблюдают российское законодательство и не выплачивают штрафы.

Лично я постепенно перестроилась — выходы из таких ситуаций есть всегда. Людям всегда тяжело отказываться от чего-то привычного. Даже тем, кто не очень часто им пользовался, будет нелегко. Несмотря на это, нужно понимать, что речь идёт о безопасности страны. Информационная война тоже сейчас идёт. В спорте нас всегда учили тому, что жить нужно по определённым правилам, а не так, как нравится и как хочется.

Согласна, что общаться с дочерью в Америке мне будет тяжелее. Возможно, будем по обычному телефону разговаривать. Да, выйдет дороговато, но я застала и то время, когда и по телефону нельзя было говорить. Это сейчас для людей жизнь без телефона — трагедия, а раньше спокойно переносили это», — приводит слова Родниной Sport24.