Ирина Костылева: Сарновская сказала, что Лене мать сломала руку

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала о ложных обвинениях в свой адрес, возникших после травмы дочери на тренировке, отметив, что первой об этом стала говорить фигуристка София Сарновская.

«Лена разминалась в зале, а я в это время находилась в кафе. После разминки встречаю её с лангеткой на руке — она вывернула руку в обратную сторону. На разминке было 10 детей и три тренера — все видели, что руку она вывернула во время исполнения колеса. Мы поехали к врачу, сделали рентген. Перелома не было, но на следующий день Лена выходила на лёд только скользить. Рука ещё болела, но работать нужно было, так как приближалось шоу. Я тогда общалась с мамой Софы Титовой, и она мне рассказала, что София Сарновская, когда зашла в раздевалку и увидела Лену с травмой, то сказала при всех, что её избила мать и сломала ей руку. В этой же группе занимается Саша Плющенко, он передал эту информацию своей маме — Яне Рудковской.

Я тогда позвонила Яне Александровне и выразила своё недовольство, что София ведёт себя неправильно и некрасиво: клевещет на меня, создаёт слухи, что мать Леночку бьёт. Лена всегда ходит в открытой одежде, и на ней никогда не видели ни одного синяка. Яна Александровна старалась выгородить девочку тем, что она была зла. Но, по моему мнению, она поступила некрасиво. Это не зависит от настроения. Извинений никаких от Сарновских не последовало», – сказала Ирина Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.