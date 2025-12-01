Ирина Костылева рассказала, какие у неё отношения с дочерью

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, какие у неё взаимоотношения с дочерью, отметив, что они стали хуже в последние два года.

— Какие у вас взаимоотношения с Леной?

— В последние годы очень плохие, особенно когда мы в академии. Больше всего травм у Лены было в год, когда она перешла к Плющенко. Сейчас мы тоже откатали два этапа Гран-при с травмой, Лене было даже тяжело наступать на ногу. В августе 2024 года Плющенко предложил Любе Рубцовой и Лене Костылевой пари: кто первой прыгнет четверной лутц, получит 100 тысяч рублей. Это было в конце августа 2024 года. Девочки стали прыгать, а Лена травмировала себе бедро, потому что раньше с нами никто не учил четверной лутц. Евгений Викторович тогда сказал нам: «Отдыхайте, вы же хотели ещё отдохнуть на море». Да, хотели, но не таким способом, – сказала Ирина Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.