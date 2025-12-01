Ирина Костылева поделилась мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась об увеличении возрастного ценза Международной федерацией конькобежного спорта (ISU), отметив, что из-за этого решения фигурное катание начинает регрессировать.

— Сейчас идёт много разговоров о том, правильно ли сделал ISU, повысив возрастной ценз, вы как считаете?

— Нет, это неправильно. Сейчас очень мало девочек, которые во взрослом возрасте прыгают ультра-си. Эмбер Гленн один триксель только делает, и то не всегда. Я считаю, надо разделять взрослое катание и юное взрослое фигурное катание. Сейчас этот вид спорта регрессирует, – сказала Ирина Костылёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.