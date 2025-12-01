Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Костылева: я устала с этим бороться, сердце болит, боюсь умереть, хочется пожить

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала о тяжёлом детстве своей дочери и о сложностях, с которыми семья столкнулась после перехода к Евгению Плющенко, отметив, что напряжённые отношения внутри группы довели её до серьёзного эмоционального истощения.

«Мы с Леной в детстве никогда не думали о том, что будем на таком уровне. У неё было очень много проблем со здоровьем: она была недоношенной с двумя опухолями в организме, с вирусным гепатитом в крови. Ну какое фигурное катание? У неё было четыре операции под общим наркозом, клиническая смерть до трёх лет. Я общалась с нашим детским врачом-кардиологом из Воронежа, которая сказала: «Ира, я не верю, что это тот ребёнок, которого я держала в руках, вы большие молодцы!»

Мы перешли к Плющенко, скажу честно, потому что нас подкупило шоу. Я устала пахать и вкладывать по 400 тысяч каждый месяц, тем более когда упал заработок в бизнесе. Мы пришли, и Лена сразу же в первые минуты влюбилась в Евгения Викторовича. Сейчас она за эту любовь к нему продала мать. Я искала ей такого тренера, с которым у неё будут такие взаимоотношения, но зачем вот эти конфликты? Он сливает все ультра-си Лены, я уже устала с этим бороться, это так тяжело! У меня сердце болит уже, я боюсь умереть. Хочется пожить», – сказала Ирина Костылёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

