Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У Лены было слабое здоровье». Ирина Костылева — о начале карьеры дочери

«У Лены было слабое здоровье». Ирина Костылева — о начале карьеры дочери
Аудио-версия:
Комментарии

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, как её дочь начинала карьеру в фигурном катании.

«Когда Лене было пять лет, мы приехали в Питер на соревнования. Она была обычной девочкой из провинции, из Воронежа. Мы просто старались, работали. Просто ходили на тренировки и делали то, что она хорошо умеет. На этих соревнованиях в Питере Лену попросили на просмотр прямо несколько школ. Тогда я сказала, что нам это неинтересно: мы не собирались никуда уезжать, тем более у Лены было слабое здоровье. И я понимала, что строить профессиональную карьеру невозможно.

Тогда мне сказали, что такие двойные прыжки, которые вам сделали в Воронеже, они вам не нужны. Так как техника была неправильной — из них не получатся тройные. Решение о переезде мы приняли, когда встретили Сергея Дмитриевича Давыдова на сборах. Он сказал: «Если вы не придёте ко мне после сборов, можете ко мне никогда не приезжать, но вам всё равно придётся выехать из Воронежа». Лене тогда было шесть лет», — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android