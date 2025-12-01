«У Лены было слабое здоровье». Ирина Костылева — о начале карьеры дочери

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, как её дочь начинала карьеру в фигурном катании.

«Когда Лене было пять лет, мы приехали в Питер на соревнования. Она была обычной девочкой из провинции, из Воронежа. Мы просто старались, работали. Просто ходили на тренировки и делали то, что она хорошо умеет. На этих соревнованиях в Питере Лену попросили на просмотр прямо несколько школ. Тогда я сказала, что нам это неинтересно: мы не собирались никуда уезжать, тем более у Лены было слабое здоровье. И я понимала, что строить профессиональную карьеру невозможно.

Тогда мне сказали, что такие двойные прыжки, которые вам сделали в Воронеже, они вам не нужны. Так как техника была неправильной — из них не получатся тройные. Решение о переезде мы приняли, когда встретили Сергея Дмитриевича Давыдова на сборах. Он сказал: «Если вы не придёте ко мне после сборов, можете ко мне никогда не приезжать, но вам всё равно придётся выехать из Воронежа». Лене тогда было шесть лет», — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.