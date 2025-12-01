Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«При таких данных Лена будет чемпионкой мира». Ирина Костылева — об элементах ультра-си

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина высказалась о перспективах своей дочери, отметив, что одним из ключевых моментов является наличие элементов ультра-си в её арсенале.

— Для вас в фигурном катании ультра-си в карьере Лены — это самое главное?
— Да, это самое главное. Потому что всё остальное у неё было. Прыжки ультра-си — это очень сложно. Для таких прыжков нужно определённое тело. Обратите внимание на японцев, китайцев — у них коротенькие ножки. Наш самый первый тренер с самого начала сказал, что Леночку нельзя растягивать. При таких данных Лена будет чемпионкой мира. Он всегда говорил, что растянутые дети не прыгают, и я сейчас наблюдаю и думаю: «Господи, как хорошо, что нам попались такие хорошие тренеры».

Первый раз Лена попробовала зайти на ультра-си в девять лет. Эти видео гуляют в интернете, где Лена в таком возрасте делает две-три попытки, но приземляется вполоборота на одну ногу. Она могла бы начать учить эти прыжки в девять лет, но тогда уже была бы инвалидом. Прыгать ультра-си в таком возрасте — это рано. Лена один раз сделала чистый четверной сальхов у Тутберидзе, и с ней сразу же начал работать Сергей Викторович Дудаков. Он очень любил Лену, это было видно. Он её выделял среди всех девочек и занимался с ней. Я ему очень благодарна.

— Как можно сохранить элементы ультра-си ко взрослому возрасту?
— Лена начала прыгать триксель в 11 лет, и нам тогда сказали, что этот прыжок у неё останется после пубертата, так как он выполняется с идеальной техникой. Ещё нам поставили с очень хорошей техникой четверной сальхов. Нужно сохранить эти прыжки ко взрослому возрасту. Нам говорили, что, делая триксель и два сальхова, мы будем выигрывать. Но я боюсь, что к 2030 году этого будет мало — нужно будет иметь три-четыре ультра-си в арсенале. Для этого нужно иметь определённое тело: высушенное, без форм. И, конечно же, эти прыжки должны быть в юниорском возрасте, их нужно просто держать, – сказала Ирина Костылева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

