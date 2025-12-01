Скидки
Ирина Костылева рассказала, как возила Елену заниматься на другие катки

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина вспомнила, как возила дочь тренироваться на катки вне «Ангелов Плющенко».

«Недавно я прочитала, что каждый вечер таскала Лену на тренировки. Но наши тренировки в прошлом сезоне заканчивались в 19.00. Пока она переоденется — уже 19:15. В это время мы выезжаем и едем полтора-два часа, это уже 21:00. В это время везде лёд зарезервирован хоккеистами. Да даже если бы был лёд, четверные прыжки невозможно прыгать в такое время, необходимы концентрация и силы. Лена может прыгать, например, утром несколько прыжков. И в обычную тренировку, когда она здоровая и сильная, она может их штук 20 сделать. Но никак не вечером после основных тренировок.

За всё время, что находимся в «Ангелах Плющенко», мы всего пять или шесть раз катались на чужом катке, не считая соревнований. Это было, когда мы восстанавливались после травмы бедра: мы уехали 28 августа 2024 года, потому что на базе академии мы тренировались только один час на льду, — нам это совершенно не было интересно. У меня есть друг в Сочи, тренер парников сборной России — Дмитрий Николаевич Савин, он принял нас там. И мы восстанавливались в его группе. Евгений Викторович знал, что мы неделю восстанавливались там, но при этом в Сочи мы отдыхали: с утра купались в море, а вечером — тренировка.

Ещё был эпизод, когда я возила Лену к Дмитрию Юрьевичу Воронову, чтобы Лена выучила четверные прыжки и триксель. Говорить, почему мне пришлось это делать, я не хочу, потому что это негативно скажется на репутации Евгения Викторовича. Но он тоже об этом эпизоде знал», — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

