Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё, что она имеет, было куплено». Ирина Костылева — о контракте с «Ангелами Плющенко»

«Всё, что она имеет, было куплено». Ирина Костылева — о контракте с «Ангелами Плющенко»
Аудио-версия:
Комментарии

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина объяснила суть контракта с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— Расскажите о юридических отношениях с «Ангелами Плющенко»? Там часто спортсмены подписывают контракты.
— У нас нет контракта. Нам предлагали его в начале октября, но я отказалась его подписывать принципиально, потому что контракт был не тот, который защищает и права, и продвижение моей спортсменки в «Ангелах Плющенко».

— А можете поподробнее рассказать, что именно было в этом контракте?
— Они предложили нам заключить контракт на три года. Сейчас у нас мало девочек, которые в 17 лет прыгают сложный контент. В контракте было прописано определённое количество льда и присутствие тренеров на льду. Не было ни одного слова о том, что они приглашают звезду детского фигурного катания: Лена уже три раза была лучшей в России. Мы с папой вложили огромные средства в её карьеру. Всё, что она имела, было куплено, ни одна школа не дала ей бесплатно ничего.

Также там говорилось, что школа гарантирует рекламные контракты. Но не было ни слова о том, что мы будем должны 40-50% заработка с рекламы отдавать академии и 30% с призовых. Часть призовых мы отдавали и без контракта. Самым страшным нам показалось то, что мы не будем иметь права выйти на чужой лёд — это облагалось штрафом в 100 тысяч рублей за час, — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android