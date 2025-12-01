«Всё, что она имеет, было куплено». Ирина Костылева — о контракте с «Ангелами Плющенко»

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина объяснила суть контракта с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— Расскажите о юридических отношениях с «Ангелами Плющенко»? Там часто спортсмены подписывают контракты.

— У нас нет контракта. Нам предлагали его в начале октября, но я отказалась его подписывать принципиально, потому что контракт был не тот, который защищает и права, и продвижение моей спортсменки в «Ангелах Плющенко».

— А можете поподробнее рассказать, что именно было в этом контракте?

— Они предложили нам заключить контракт на три года. Сейчас у нас мало девочек, которые в 17 лет прыгают сложный контент. В контракте было прописано определённое количество льда и присутствие тренеров на льду. Не было ни одного слова о том, что они приглашают звезду детского фигурного катания: Лена уже три раза была лучшей в России. Мы с папой вложили огромные средства в её карьеру. Всё, что она имела, было куплено, ни одна школа не дала ей бесплатно ничего.

Также там говорилось, что школа гарантирует рекламные контракты. Но не было ни слова о том, что мы будем должны 40-50% заработка с рекламы отдавать академии и 30% с призовых. Часть призовых мы отдавали и без контракта. Самым страшным нам показалось то, что мы не будем иметь права выйти на чужой лёд — это облагалось штрафом в 100 тысяч рублей за час, — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.