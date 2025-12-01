Ирина Костылева: если контакта с родителем нет, значит, ничего хорошего не будет

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала об отсутствии общения с Евгением Плющенко и выразила обеспокоенность тем, что из-за разрыва контакта с тренером её дочь оказалась под риском ухудшения условий подготовки.

— Как вы хотели бы, чтобы через 10 лет люди говорили о карьере Лены, что для вас вообще было бы хорошим исходом этой истории в целом?

— Не может быть успеха, если тренер всячески сделал отдаление родителей от ребёнка. Это невозможно. Я не против дорогих подарков, тем более он очень богатый человек. Я общалась с ним, ну, может быть, 20 раз в своей жизни за полтора года. И то это было общение в первые месяцы, а потом он меня заблокировал сразу. Я задавала ему вопросы, на которые он не мог ответить. С ноября мы с ним не общаемся. Не может быть успеха у спортсмена, с родителем которого ты не имеешь контакта.

А если у ребёнка температура или нога заболела в каком-то месте? Ребёнок сам не может сказать тренеру о том, что у него что-то болит. И он не может работать, так как боится тренера. Если контакта с родителем нет, значит, ничего хорошего не будет. Успех Петросян у Тутберидзе заключается в том, что она очень тесно общается с её мамой. Поверьте, там такие девочки были рядом, они на пять голов талантливее, успешнее. Но Тутберидзе общалась с мамой Аделии, поэтому выстрелила она.

Евгению Викторовичу тоже нравится Лена, но сейчас у меня отбирают ребёнка, а я не хочу увозить её в другую школу, потому что она с ним так классно занимается. У нас здесь всё хорошо, он даёт Лене деньги. Этих денег не так много, но нам хватило на шикарный отдых в Эмиратах. Нам не нужно снимать жильё, оно у нас здесь есть, федерация оплачивает коньки Лены два раза в год. Я добилась того, чтобы о Лене узнали все, – сказала Ирина Костылёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.