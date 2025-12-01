Ирина Костылева: Плющенко делает всё, чтобы Лена стирала суставы и потеряла навыки

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина обвинила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в несправедливом отношении к своей дочери.

«Плющенко предлагает подписать контракт, потому что понимает, что мы можем от него уйти. Ему приходится учить Лену сложным прыжкам. София Сарновская на моих глазах в течение одного года и восьми месяцев учит четверной лутц, флип, риттбергер, тулуп, сальхов и триксель. Это я наблюдаю каждый божий день. У неё 15 минут в конце тренировки — работа над этими прыжками на удочке. Но какие-то она уже делает без удочки. А Лена у Плющенко не учит никак: ни на удочке, ни сама.

Нам сказали, что изменений в контракте быть не может. Мне не понравилось, что там не было ни слова о том, что академия будет продвигать спортсменку в медийном поле. И самое главное — увеличивать её контент, а не стоять на месте и регрессировать. Сейчас Лена сильно провалилась по скольжению, на уровень пятилетней-шестилетней давности. При этом я отдаю по 8-10 тысяч за подкатки, которые были у неё каждый божий день в течение долгого времени. А сейчас Евгений Викторович делает всё, чтобы Лена стирала суставы и потеряла то, что наработала раньше», — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.