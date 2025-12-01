Скидки
Мама Елены Костылевой рассказала, как их выгнала Тутберидзе

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина раскрыла, почему заслуженный тренер Этери Тутберидзе отказалась работать с её дочерью.

«Тутберидзе нас выгоняла два раза. Первый раз это произошло в 2020 году из-за Сергея Александровича Розанова. Лена заболела, у неё была 40-градусная температура, я вызвала врача, который приехал и сказал, что необходимо две недели для выздоровления. Я поехала на работу, но была на телефоне с папой Лены каждые полчаса. Температура не падала, и мы вызывали скорую несколько раз. В это время доктор Этери Георгиевны, к которому мы были прикреплены, сказал, что нельзя возвращаться на лёд сейчас, потому что воспалятся лимфоузлы и нужно будет снова уходить на больничный. Нам предложили позаниматься на тёплом льду, чтобы Лена привыкла.

Мы пару раз покатались в Лефортове без тренера. Она там не прыгала, а просто скользила. И об этом сообщили Розанову. Когда мы пришли на лёд, Лене не дали даже прокатиться: Розанов, Тутберидзе и Глейхенгауз просто расспрашивали её полчаса, потом позвали меня. Я подошла, и Этери Георгиевна сказала мне: «Вы — бессовестные наглые люди. Мы с вами на разных планетах». Я не ожидала такого ужаса, промолчала. А потом она продолжила: «Пошли вон отсюда, Лена, выходи со льда». И я сразу поняла, что это подстава. Мы не тренировались на удочке на том катке, но Розанов так сказал и подставил нас. И мы взяли коньки и ушли.

Вместе с папой Лены мы потеряли дар речи, не поняли, за что с нами так поступают. Это полная ерунда, что я там где-то ругалась. Эту тактику ругани, скандала и вынесения на люди я переняла в Москве. Я поняла, что тихо, скромно в фигурном катании ничего не проходит. У Давыдова нас выживала семья Сарновских: наши вещи валялись каждый день на полу. Лену однажды столкнули с пролёта вниз головой и не вызывали скорой, у неё была гематома, и у меня до сих пор есть заключение врача», — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

