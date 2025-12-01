Ирина Костылева: нас продолжает травить семья Сарновских

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала о взаимоотношениях с людьми внутри академии двукратного чемпиона Евгения Плющенко

— Я правильно понимаю, что сейчас для вас единственный и лучший вариант — это тренироваться у Плющенко, продолжать, несмотря на все эти разногласия, которые возникают?

— Лена очень его любит. Сначала я с ним тоже была очень дружна. Он сам говорил, что никогда не видел такой мамы, которая настолько разбирается и помогает. Когда я отказалась подписывать контракт, он стал другим. При этом нас здесь продолжает травить семья и в частности мама Сарновских: она трогала нас по всяким поводам, и Лену, и меня, то есть нашу семью.

— А зачем взрослый человек это делает?

— Она на ставке в «Ангелах Плющенко». У нас в академии работает шикарный тренер-прыжковик — Людмила Николаевна Алфёрова. Она мне рассказывала, что Сарновская переманивала учеников к Плющенко за процент. И Яна Александровна Рудковская также предлагала этим заниматься, но я отказалась. Мама Сарновских завидовала, что Плющенко и Рудковская финансово вкладываются в Парсегову, потому что раньше эти деньги уходили на её детей, — сказала Костылева-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.