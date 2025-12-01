Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Загитова сообщила, что у неё уже появилось новогоднее настроение

Видео: Загитова сообщила, что у неё уже появилось новогоднее настроение
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась со своими подписчиками радостной новостью — у неё уже появилось новогоднее настроение. Фигуристка опубликовала видео, в котором показала, как украшает свой дом.

«У вас уже появилось новогоднее настроение?» — уточнила у своих подписчиков Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Этим летом Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов своего ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

Материалы по теме
День матери! Как мамы Загитовой, Щербаковой, Трусовой помогали им выигрывать медали?
День матери! Как мамы Загитовой, Щербаковой, Трусовой помогали им выигрывать медали?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android