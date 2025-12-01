Скидки
Тарасова — о Валиевой: будут новые программы, хорошо бы остались старые прыжки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что российская фигуристка Камила Валиева приступила к постановке новых программ, с которыми планирует вернуться в большой спорт.

– Ждёте ли чего-то нового, яркого от Камилы или это уже сложно сделать?
– Вам писать больше не о чем, только о Камиле Валиевой?! Она приступила и приступила. Конечно, у неё будет новая программа. Всё будет новое. Хорошо бы остались старые прыжки. И всё было бы отлично.

– Можно ли сделать лучше, чем было у Этери Тутберидзе?
– Я не обсуждаю это. Все программы разные.

– Стоит ли Валиевой выступить с показательным выступлением на чемпионате России? Чтобы показать, что она действительно вернулась?
– Это не мой вопрос. Это вопрос её и её тренера, – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. После 25 декабря 2025 года фигуристка получит право выступать на соревнованиях.

Осенью 2025 года стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе и после возобновления карьеры будет работать со Светланой Соколовской.

