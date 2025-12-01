Украинская судья Алёна Лисова дисквалифицирована на год за запугивание фигуриста

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на своём официальном сайте информацию о дисквалификации украинской судьи. Алёне Лисовой на год запретили работать арбитром за запугивание фигуриста. В отношении неё также вынесен запрет на любые контакты с ним до истечения срока наказания. Срок наказания рассчитывается началом 2025 года и заканчивается в начале 2026 года. Информацию сообщает канал «Лутц с полубильмана».

Согласно документу, на судью пожаловался один из танцоров, так как судья подошла к нему во время соревнований и заявила, что катание его пары ужасно, а большинству судей просто тяжело на это смотреть. В ответ на вопрос, можно ли это исправить, Лисова сказала, что последний шанс дуэта – вернуться к прежним тренерам, а если этого не сделать – о соревнованиях можно забыть, так как «она об этом позаботится».

Имя пострадавшего не называется, но известна дата инцидента – 12 октября 2024 года, время проведения Budapest Trophy. Украину на этом турнире представляла только одна танцевальная пара – Пинчук/Погорелов. Они действительно перешли от местного тренера Галины Чуриловой к Маттео Занни.

Дисциплинарная комиссия согласилась с тем, что Лисова нарушила Кодекс этики, но отвергла обвинения в абьюзе, так как он должен носить длящийся характер. Что интересно, фигурист в процессе рассмотрения дела попытался отозвать своё заявление, но процедура продолжилась, поскольку жалоба на судью была подана со стороны ISU.

Отметим, что это уже второй бан украинского арбитра за год. В апреле 2025 года в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова, который во время юниорского Гран-при стал писать работающему на турнире коллеге сообщения с просьбой поставить хорошие оценки украинской паре.