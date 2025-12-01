Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Украинская судья Алёна Лисова дисквалифицирована на год за запугивание фигуриста

Украинская судья Алёна Лисова дисквалифицирована на год за запугивание фигуриста
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на своём официальном сайте информацию о дисквалификации украинской судьи. Алёне Лисовой на год запретили работать арбитром за запугивание фигуриста. В отношении неё также вынесен запрет на любые контакты с ним до истечения срока наказания. Срок наказания рассчитывается началом 2025 года и заканчивается в начале 2026 года. Информацию сообщает канал «Лутц с полубильмана».

Согласно документу, на судью пожаловался один из танцоров, так как судья подошла к нему во время соревнований и заявила, что катание его пары ужасно, а большинству судей просто тяжело на это смотреть. В ответ на вопрос, можно ли это исправить, Лисова сказала, что последний шанс дуэта – вернуться к прежним тренерам, а если этого не сделать – о соревнованиях можно забыть, так как «она об этом позаботится».

Имя пострадавшего не называется, но известна дата инцидента – 12 октября 2024 года, время проведения Budapest Trophy. Украину на этом турнире представляла только одна танцевальная пара – Пинчук/Погорелов. Они действительно перешли от местного тренера Галины Чуриловой к Маттео Занни.

Дисциплинарная комиссия согласилась с тем, что Лисова нарушила Кодекс этики, но отвергла обвинения в абьюзе, так как он должен носить длящийся характер. Что интересно, фигурист в процессе рассмотрения дела попытался отозвать своё заявление, но процедура продолжилась, поскольку жалоба на судью была подана со стороны ISU.

Отметим, что это уже второй бан украинского арбитра за год. В апреле 2025 года в Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова, который во время юниорского Гран-при стал писать работающему на турнире коллеге сообщения с просьбой поставить хорошие оценки украинской паре.

Материалы по теме
В ISU сообщили о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android