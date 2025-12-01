«Просто рабочие отношения». Садкова — об общении с Петросян

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, что не поддерживает близкого общения с Аделией Петросян, отметив, что их взаимодействие ограничивается рабочими моментами.

– В каких отношениях ты с Аделией Петросян, общаетесь ли вы?

– Близко нет. Проезжая мимо Алисы и Сони на льду, я могу что-то сказать, что-то быстренько обсудить – с Аделией такого нет. Плюс с Алисой [Двоеглазовой] и Соней [Акатьевой] мы в одной раздевалке сидим – очевидно, что мы общаемся намного больше. Но в последнее время мы с Аделией стали чуть побольше друг с другом коммуницировать. Не прямо во время тренировочного процесса, а перед тренировкой можем что-то друг другу сказать, но у нас нет такой прям дружбы. Как коллеги, просто рабочие отношения.

Хочу отметить, что я к Аделии отношусь очень уважительно и как к спортсмену, и как к человеку. У меня нет к ней какого-то предвзятого отношения, просто не ловится вайб для более близкого общения. С ней приятно немного пообщаться, нет каких-то тёрок. Мне кажется, что в целом у нас в группе хорошие отношения между всеми спортсменами, – сказала Садкова в интервью Окко, размещённом в VK.