Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Просто рабочие отношения». Садкова — об общении с Петросян

«Просто рабочие отношения». Садкова — об общении с Петросян
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, что не поддерживает близкого общения с Аделией Петросян, отметив, что их взаимодействие ограничивается рабочими моментами.

– В каких отношениях ты с Аделией Петросян, общаетесь ли вы?
– Близко нет. Проезжая мимо Алисы и Сони на льду, я могу что-то сказать, что-то быстренько обсудить – с Аделией такого нет. Плюс с Алисой [Двоеглазовой] и Соней [Акатьевой] мы в одной раздевалке сидим – очевидно, что мы общаемся намного больше. Но в последнее время мы с Аделией стали чуть побольше друг с другом коммуницировать. Не прямо во время тренировочного процесса, а перед тренировкой можем что-то друг другу сказать, но у нас нет такой прям дружбы. Как коллеги, просто рабочие отношения.

Хочу отметить, что я к Аделии отношусь очень уважительно и как к спортсмену, и как к человеку. У меня нет к ней какого-то предвзятого отношения, просто не ловится вайб для более близкого общения. С ней приятно немного пообщаться, нет каких-то тёрок. Мне кажется, что в целом у нас в группе хорошие отношения между всеми спортсменами, – сказала Садкова в интервью Окко, размещённом в VK.

Материалы по теме
Туктамышева объявила о завершении карьеры, но почему этого избегают Щербакова и Трусова?
Туктамышева объявила о завершении карьеры, но почему этого избегают Щербакова и Трусова?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android