Садкова рассказала, как складывалась её дружба с Двоеглазовой и Акатъевой

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала о взаимоотношениях с Алисой Двоеглазовой и Софьей Акатьевой, отметив, что именно общие сборы и тренировки помогли спортсменкам подружиться.

– Как может складываться такая тёплая и близкая коммуникация между девчонками, между которыми ведётся главная конкуренция в стране?

– Алиса Двоеглазова пришла в группу на пару месяцев позже, чем я. Я её увидела и подумала: «Мне кажется, я с ней подружусь». Мы стали сначала с Алисой больше общаться, потому что катались в одной группе, Соня была в старшей. Была очень популярна игра Among Us – мы вместе с ней и с Колей Колесниковым играли в неё.

Потом мы стали ещё ближе общаться с Алисой. Дальше были наши первые сборы в Новогорске, и на этих сборах уже стали ближе общаться с Соней.

– Девчонки, о которых мы сейчас говорим, называют тебя чуть ли не главной зажигалкой, заводилой и юмористкой в группе. Как ты думаешь, с чем это связано?

– Наверное, я сама по себе стараюсь быть позитивным человеком. Конечно, у меня не всегда это получается, и я моментами бываю пессимистом. Но стараюсь просто со всеми хорошо общаться. Я не люблю с людьми быть в конфликтах, потому что мне не нравится ощущение того, что ты можешь с человеком где-то пересечься и вы будете как-то косо друг на друга смотреть. Иногда у меня присутствует к кому-то пассивная агрессия, но я стараюсь её не проявлять.

Также считаю Соню с Алисой очень весёлыми девочками. Очень часто думаю о том, что их шутки намного смешнее, чем мои (улыбается), – сказала Садкова в интервью Окко, размещённом в VK.