Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение МОК на Олимпиаду-2026

Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение МОК на Олимпиаду-2026
Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник выступят на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе под нейтральным флагом. Ранее спортсмены прошли проверку группы по рассмотрению допуска на участие в Олимпиаде-2026. Приглашение на Игры также получили их тренеры.

На Играх-2026 также выступит белорусская фигуристка Виктория Сафонова, которая прошла аналогичную проверку нейтральности.

