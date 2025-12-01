«Хотелось бы. Могут ли — другой вопрос». Роднина — о шансах Петросян и Гуменника на ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила вероятность победы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Хотелось бы, чтобы Петр и Аделия на Олимпийских играх поборолись за победу. Но могут ли — уже другой вопрос. Потому что там, например, есть Илья Малинин. И не только по той причине, что он все эти годы показывает очень стабильное катание. Но и потому, что он очень знаком публике.

А наш Пётр Гуменник мало кому знаком: и публике, и судьям. И для мира фигурного катания он человек-загадка. Они, конечно, прочитали, какой у него набор элементов, и, наверное, пересматривают его катание на этапе Гран-при и наверняка пытаются найти более поздние выступления. Но всё равно опыт есть опыт», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».