Фигурное катание

Видео: Дарья Усачёва навестила российских фигуристов на шоу в Китае

Видео: Дарья Усачёва навестила российских фигуристов на шоу в Китае
Российская фигуристка, вице-чемпионка мира среди юниоров Дарья Усачёва навестила российских фигуристов, которые принимали участие в шоу в Китае. Мероприятие Magic on Ice состоялось 29 ноября в китайской столице, Пекине. Там приняли участие такие именитые спортсмены, как Софья Акатьева, Ксения Синицына, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров и Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Отметим, что реакция фигуристов, особенно Акатьевой, с которой Усачёва долгое время занималась в одной группе у Этери Тутберидзе, была очень милой.

Следующее зарубежное шоу, в котором выступят российские фигуристы, — Bol on Ice, которое пройдёт 10 января 2026 года в Болонье (Италия). Заявленные спортсмены: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Захарова.

