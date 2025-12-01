Скидки
«Не будем таким заниматься». Садкова отказалась предсказывать результаты Петросян на ОИ

Комментарии

Российская фигуристка Дарья Садкова отказалась предсказывать, как может выступить двукратная чемпионка России Аделия Петросян на будущей Олимпиаде.

— Я просто верю и надеюсь, что у ребят получится сделать всё, что они запланируют. И мы будем надеяться на самые лучшие результаты.

— Прогнозы на Олимпиаду делать будем?
— Нет, мы не будем таким заниматься (улыбается). Фигурное катание — это очень интересный вид спорта. Но никогда не знаешь и не можешь знать, какой будет итог, — сказала Садкова в интервью Окко, размещённом в VK.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) и теперь точно примут участие в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Они выступят на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе под нейтральным флагом.

