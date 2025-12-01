Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина — о поступке Большунова: вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал

Роднина — о поступке Большунова: вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала инцидент, произошедший на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам между трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

«Александру Большунову было обидно. И не все спортсмены могут сдержать эмоции, особенно когда они считают, что могут выступить лучше. Я ни в коем случае его не оправдываю. Его можно и понять, и осудить. Спортсмены, как и все люди, не могут быть идеальными. Потому что на них лежит колоссальная ответственность при колоссальных физических и моральных нагрузках. Знаете, вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал, а потом начинаете оттуда спускать, если вдруг что-то такое происходит», — сказала Роднина в интервью «РИА Новости Спорт».

После завершения полуфинального спринта свободным стилем в Кировске Большунов травмировал Бакурова. Он намеренно налетел на него со спины и толкнул. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

Материалы по теме
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Большунов винит в своих бедах весь мир. Может, пора посмотреть в зеркало?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android