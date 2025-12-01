Скидки
Главная Фигурное катание Новости

ФФККР опровергла новость о проведении ЧР по прыжкам — 2026 на «Навка Арене»

ФФККР опровергла новость о проведении ЧР по прыжкам — 2026 на «Навка Арене»
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление касательно чемпионата России по прыжкам — 2026. Ранее некоторые источники сообщали, что турнир пройдёт 17 и 18 января на «Навка Арене».

«В социальных сетях активно распространяется информация о проведении прыжкового турнира с неверными данными о датах проведения. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам — сайту ФФККР и аккаунтам федерации в социальных сетях. Вся официальная информация о формате, точных датах и месте проведения турнира будет опубликована немного позднее», — написано на официальном сайте ФФККР.

Чемпионат России по прыжкам является относительно молодым турниром и пройдёт в четвёртый раз. Некоторое время он проходил в рамках Кубка Первого канала, а как отдельное соревнование впервые состоялся в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге.

