Расписание финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое
С 4 по 7 декабря в Нагое (Япония) состоится финал Гран-при ISU. Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований:
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/2026. Финал
4 декабря, четверг
- 13:00 — Пары, короткая программа
- 14:13 — Мужчины, короткая программа
- 15:20 - Танцы на льду, ритм-танец
5 декабря, пятница
- 13:35 — Пары, произвольная программа
- 14:59 — Женщины, короткая программа
6 декабря, суббота
- 11:35 — Танцы на льду, произвольный танец
- 14:00 — Мужчины, произвольная программа
- 15:14 - Женщины, произвольная программа
