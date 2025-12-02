Расписание финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое

С 4 по 7 декабря в Нагое (Япония) состоится финал Гран-при ISU. Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований:

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/2026. Финал

4 декабря, четверг

13:00 — Пары, короткая программа

14:13 — Мужчины, короткая программа

15:20 - Танцы на льду, ритм-танец

5 декабря, пятница

13:35 — Пары, произвольная программа

14:59 — Женщины, короткая программа

6 декабря, суббота