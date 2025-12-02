Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Расписание финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое

Расписание финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое
С 4 по 7 декабря в Нагое (Япония) состоится финал Гран-при ISU. Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований:

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/2026. Финал

4 декабря, четверг

  • 13:00 — Пары, короткая программа
  • 14:13 — Мужчины, короткая программа
  • 15:20 - Танцы на льду, ритм-танец

5 декабря, пятница

  • 13:35 — Пары, произвольная программа
  • 14:59 — Женщины, короткая программа

6 декабря, суббота

  • 11:35 — Танцы на льду, произвольный танец
  • 14:00 — Мужчины, произвольная программа
  • 15:14 - Женщины, произвольная программа
