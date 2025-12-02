Список участников финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое

С 4 по 7 декабря в Нагое (Япония) состоится финал Гран-при ISU. Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников:

Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Сюн Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лью (обе – США), Каори Сакамото, Монэ Тиба, Ами Накаи, Ринка Ватанабэ (все – Япония).

Пары: Рику Миура – Рюити Кихара (Япония), Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия), Динна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия).

Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок – Эван Бэйтс, Эмилеа Зингас – Вадим Колесник (оба дуэта – США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Лоранс Фурнье Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва).