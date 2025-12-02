Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Список участников финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое

Список участников финала Гран-при ISU — 2025/2026 по фигурному катанию в японской Нагое
Комментарии

С 4 по 7 декабря в Нагое (Япония) состоится финал Гран-при ISU. Там выступят по шесть фигуристов в четырёх видах: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду (в последних двух ожидается шесть дуэтов).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников:

Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Сюн Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия).

Женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лью (обе – США), Каори Сакамото, Монэ Тиба, Ами Накаи, Ринка Ватанабэ (все – Япония).

Пары: Рику Миура – Рюити Кихара (Япония), Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия), Динна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия).

Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок – Эван Бэйтс, Эмилеа Зингас – Вадим Колесник (оба дуэта – США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Лоранс Фурнье Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва).

Материалы по теме
Сизерон и другие не могут молчать — их оценивают как юниоров. Что с судейством в танцах?
Сизерон и другие не могут молчать — их оценивают как юниоров. Что с судейством в танцах?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android