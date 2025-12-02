Валиева и Кондратюк исполнят главные роли в шоу Навки «Спящая красавица»

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк исполнят главные роли в новом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба шоу Татьяны Навки Navka Show. Марк исполнит партию Принца, а Камила — Леи.

Также в мюзикле на льду примут участие двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Шоу пройдёт в Москве 14 и 15 марта.

Ранее стало известно, что Камила Валиева возобновит карьеру в тренерском штабе Светланы Соколовской по окончании срока дисквалификации, которая закончится 25 декабря 2025 года. В период отстранения спортсменка выступала в шоу Татьяны Навки.